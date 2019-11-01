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فحص عينات الأكف والعروق أسلوب جديد للتعرف على هوية الإنسان

العالم الرقمي و Social media

فحص عينات الأكف والعروق أسلوب جديد للتعرف على هوية الإنسان
Sputnik Aleksey Danitchev
صورة أرشيفية
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ظهر أسلوب جديد للتعرف على هوية الإنسان في نظام القياس البيولوجي الروسي وذلك عن طريق تقديم عينات للعروق والأكف

وقال رئيس إدارة التعرف الرقمي على الهوية في شركة "روس تيليكوم" الروسية ، إيفان بيروف، في حديث أدلى به يوم 30 أكتوبر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن تلك الطريقة تعد أكثر أمانا ودقة وتسمح بحماية البيانات الشخصية من المحتالين الهاكرز.

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ويتوقع أن يبدأ تطبيق الأسلوب الجديد للتعرف على الهوية عام 2020. وسيكون ذلك إجراء غير ملزم. ويمكن أن يستعين به بعض البنوك عند تعاملها مع العملاء الذين يواجهون مشاكل متعلقة بالصوت أو لديهم ندبات في الوجه.

يذكر أن الأسلوب المذكور للتعرف على الهوية تم اختباره في بعض البلدان الغربية حيث يستخدمه بعض البنوك كمفتاح للخزنة.

إلا أنه لا يستخدم على نطاق واسع بسبب تكلفته الباهظة.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن بعض البنوك الروسية اشترت 10 آلاف صراف آلي بميزة التعرف على وجوه العملاء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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