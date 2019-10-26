شرطة موسكو تتزود بنظارات التعرف على الوجوه

تعتزم بلدية موسكو حجز نظارات الواقع المكمل المزودة بأجهزة التعرف على الوجوه لتدعم بها رجال الشرطة في العاصمة.

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أفادت بذلك صحيفة "إر بي كا" الروسية نقلا عن مصدر له علاقة بالمشروع.

وقد تم الكشف عن نظارة الشرطي في معرض "إنتربوليتكس-2019" الذي يقام حاليا في موسكو.

وتولت شركة Ntechlab إعداد تطبيق خاص باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه في نظارة الواقع المعزز. وسبق لها أن كشفت عن التطبيق نفسه في نظارات من تصنيع شركة Epson اليابانية وذلك على أساس نظام التشغيل أندرويد.

وأكدت إدارة التكنولوجيات المعلوماتية في بلدية موسكو أنها تختبر حاليا تكنولوجيا التعرف على الوجوه في نظارات الواقع المكمل. مع ذلك فإنها قالت إن الحديث عن نتاج المشروع سابق لأوانه.

يذكر أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق أنه سيتم تحميل نظام التعرف على الوجوه في أجهزة كاميرات المراقبة المنصوبة في شوارع موسكو.

المصدر: سلاح روسيا