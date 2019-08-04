افتتاح معرض افتراضي لجسر القرم في موسكو

افتتح في متجر"غوم" بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو معرض كبير لجسر القرم يضم بضعة معارض صغيرة، منها المعرض الافتراضي ومعرض الأرشيف وآخر خاص بالأطفال.

ويسلط معرض الأرشيف والوثائق الضوء على تاريخ جسر القرم ومحاولات إنشائه على مدى ألف عام.

وبدأ تاريخ إنشاء جسر القرم عام 1068 حين أمر الأمير غليب الروسي بقياس المسافة بين مدينتي "تموتاراكان" الروسي (تمان حاليا) وكورتشيف (كرتش حاليا). ويروي المعرض كذلك قصة إنشاء جسر مؤقت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) ليساعد الجيش الأحمر في تحرير شبه جزيرة القرم من القوات الألمانية النازية.

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أما المعرض الافتراضي فيتضمن سلة ترفع ضيف المعرض المرتدي نظارة الواقع الافتراضي الثلاثية الأبعاد إلى ارتفاع تحليق الطير ليشاهد أطول جسر في روسيا وأوروبا يبلغ طوله 19 كيلومترا والأوتوستراد الذي قد عبرته 6 ملايين سيارة وسكة الحديد الجاري إنشاؤها.

ويتيح المعرض لضيوفه فرصة للقيام برحلة افتراضية عبر جسر القرم والتقاط صور فوتوغرافية على خلفية أقواسه الجميلة.

ويقدم المعرض كذلك لوحات فنية أبدعها فنانو موسكو والقرم تظهر مناظر الجسر الجذابة.

يذكر أن فعاليات معرض جسر القرم في متجر "غوم" بالساحة الحمراء ستتواصل حتى الأول من الشهر المقبل.

المصدر: تاس