إنجاز المرحلة الأولى لمد سكة حديد جسر القرم

أفاد المركز الإعلامي لمشروع "جسر القرم" بأن بناة جسر القرم أنجزوا مد سكة حديد أولى بطول 19 كيلومترا للمشروع حيث وضعوا 5 آلاف طن من القضبان و38 ألف عارضة خرسانية.

وجرت عملية مد السكة من الجانبين أحدهما من شبه جزيرة تامان وثانيهما من منطقة كيرتش ليلتقيا في وسط قوس الجسر الرئيسي.

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وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة "ستروي غاز مونتاج" الروسية بصفتها مقاولا عاما للمشروع، أركادي روتنبيرغ، إن مد سكة الحديد الثانية سينجز عما قريب، ثم سيجهز المشروع بمستلزمات تضمن انطلاق سير القطارات في السكتين.

المركز الإعلامي لمشروع "جسر القرم"

وأشار مدير الشركة المقاولة "يفغيني تشيبيشيف، إلى أن سكة الحديد الأولى ستتم الاستفادة منها لنقل كل ما هو ضروري لإنشاء السكة الثانية والسكك المساعدة في شبه جزيرة القرم، ما سيؤدي إلى إنجاز المشروع ككل قبل الموعد المحدد بقليل.

وقال، يفغيني تشيبيشيف، إن المشروع يقضي أيضا بإنشاء محطة القطار في منطقة كيرتش ومحطة ترحيل الكهرباء ومرآب القطارات.

يذكر أن جسر القرم فوق مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف يعتبر أطول جسر في روسيا يبلغ طوله 19 كيلومترا. ويتكون الجسر من قسمين: أحدهما هو جسر السيارات وثانيهما هو جسر القطارات.

وتم تدشين القسم الأول (السيارات) في 15 مايو عام 2018. ويتوقع أن يدشن القسم الثاني للجسر (القطارات) نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي