Xiaomi تكشف رسميا عن Redmi Note 8T المنتظر
كشفت شركة Xiaomi مؤخرا عن هاتفها الجديد Redmi Note 8T، بمواصفات متطورة وسعر يجعله من بين أقوى المنافسين في سوق الأجهزة الذكية.
ومن بين أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-هيكل من الزجاج والبلاستيك مقاوم للماء والغبار بوزن 200 غ، وسماكة 8.6 ملم.
- شاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، وأبعاد "19.5:9"، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات و الخدوش.
- كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- تقنية التعرف على الوجوه عن طريق الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة والدفع الإلكتروني.
- معالج Snapdragon 665 ثماني النوى، بتردد 2 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات Adreno 610.
- ذاكرة وصول عشوائي4/3 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية /32/64/128 غيغابايت.
- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- منفذ USB Type-C.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (18 واطا).
- شريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات.
- أنظمة Beidou /GPS/GLONASS لتحديد المواقع.
- Bluetooth 4.2, LDAC, aptX/aptX-HD.
ومن المنتظر أن يطلق هذا الهاتف رسميا في الأسواق 13 نوفمبر الجاري، بسعر يتراوح ما بين 199 و240 يورو.
المصدر: mobiltelefon.ru