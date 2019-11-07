"تويتر" يجتذب المستخدمين بميزة جديدة

يستعد القائمون على تطبيق "تويتر" المخصص للتواصل الاجتماعي لإدخال ميزة جديدة على التطبيق، لجعله أكثر عملية، ولاستقطاب عدد أكبر من المستخدمين.

وتبعا للتسريبات فإن ميزة Topics التي ستظهر قريبا في "تويتر" ستسمح بعرض تغريدات ذات مواضيع معينة للمستخدم.

وفي البداية ستوفر هذه الميزة للمستخدم إمكانية اختيار 300 موضوع أو مجال يرغب بمتابعته في التغريدات التي ستظهر له، من بينها الرياضة أوالترفيه أو التقنية وغير ذلك، في آلية تشبه تلك التي تظهر فيها المنشورات على موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبراء أن الميزة الجديدة ستسهل استخدام التطبيق وتجعله أكثر عملية وفائدة، وستجتذب مستخدمين جددا إلى "تويتر".

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وقال رئيس الفريق الذي يعمل على تطوير هذه الميزة في "تويتر"، روب بيشوب:"نحن نعلم أن السبب الرئيس لاستخدام الناس لتطبيقنا هو متابعة الأشياء التي تهمهم، والتحدي يكمن بتوفير هذا الأمر لهم يوما بعد آخر".

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "تويتر" بدأ باختبار هذه الميزة عند عدد محدود من المستخدمين في أغسطس الفائت، وأعلن عن نيته توفيرها لجميع المستخدمين ابتداء من 13 نوفمبر الجاري.

المصدر: tjournal.ru