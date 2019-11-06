108 ميغابيكسل.. Xiaomi تكشف عن هاتف بكاميرات فائقة الدقة!

كشفت عملاق صناعة الإلكترونيات xiaomi رسميا عن الهاتف المنتظر Mi CC9 Pro، بقدرات تصوير لم تشهدها الجوالات من قبل، خلال عرض أجرته يوم أمس الثلاثاء في الصين.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو كاميرته الأساسية المزودة بـ 5 عدسات، والتي تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 108 ميغابيكسل، وتستخدم حساس ISOCELL Bright HMX الذي طوّر بالتعاون مع سامسونغ، لإعطاء قدرات تصوير فائقة.

كما تحتوي كاميرا الهاتف على عدسة بفتحة f/1.7 8P، وحساس للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى عدسة خاصة لقياس العمق البصري للصورة، مزودة بمعدل تقريب بصري 5X يمكن زيادته إلى 50X مع التقريب الهجين، لرصد الأجسام بدقة من مسافات بعيدة جدا.

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ويأتي هذا الهاتف أيضا بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.47 بوصة دقة عرضها (1080/2340) بيكسل وأبعادها "19.5:9"، فيها فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل ولها القدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه.

ويضمن الأداء السريع لهذا الجهاز معالج Snapdragon 730G ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير، تعمل مع ميزة الشحن السريع عبر شاحن (30 واطا).

وسيبلغ سعر النسخة المزودة بذواكر 6/128 غيغابايت نحو 400 دولار، أما النسخة بذواكر 8/256 فنحو 500 دولار.

المصدر: وكالات