"غوغل" تتحدى "فيسبوك" وتشتري Fitbit

أعلنت شركة "غوغل" أنها ستشتري شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بعد فترة من إعلان "فيسبوك" عن نيتسها الاستحواذ على هذه الشركة.

وفي تعليق على هذه الأنباء، قال رئيس قسم الأجهزة والخدمات في "غوغل"، ريك أوستيرلو، إن شراء Fitbit يمثل فرصة للاستثمار بشكل أكبر في منصة Wear OS، وسيساعد على إدخال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء كالأساور والساعات الذكية التي ستحمل علامة Made by Google إلى السوق.

Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can do together! https://t.co/qkWUnrMKVB — Rick Osterloh (@rosterloh) 1 ноября 2019 г.

وتبعا للتسريبات، فإن صفقة شراء الشركة المذكورة ستكلف "غوغل" نحو 2.1 مليار دولار، وتدور حاليا مفاوضات بين الشركتين لاستكمال هذه الصفقة.

وأشار بيان صادر عن Fitbit إلى أن الشركة مستمرة في أخذ خصوصية بيانات الصحة واللياقة على محمل الجد، وأن هذه البيانات لن تستخدم في أي إعلان تابع لـ "غوغل".

وتجدر الإشارة إلى أن Fitbit هي إحدى أهم الشركات المنتجة للأساور الذكية وتقنيات الأجهزة المحمولة المخصصة لمراقبة اللياقة البدنية، واتحادها مع "غوغل" وجمع تقنيات الشركتين قد يسفر عن إصدار أجهزة ذكية محمولة غاية في التطور.

المصدر: وكالات