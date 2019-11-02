أحدث أنظمة أندرويد يصل أجهزة هواوي

بدأت شركة هواوي باختبار النسخة التجريبية من واجهات EMUI 10 المبنية على أحدث نظام أندرويد في بعض هواتفها وحواسبها اللوحية.

وكانت الشركة قد بدأت باختبار واجهات EMUI 10 المبنية على أنظمة "أندرويد-10" منذ أكتوبر الفائت على بعض أجهزتها في الصين، والتي منها Enjoy 10 Plus و Nova 4e و Mate 20 Lite.

وحاليا أصبحت هذه الواجهات متاحة لأصحاب هواتف Mate 20، و Mate 20 Lite، و Mate 20 Pro، و Mate 20 X، و P30 Lite، وnova 5T، و P Smart 2019، و P Smart +2019.

ويمكن لأصحاب الأجهزة المذكورة الراغبين بالحصول على الواجهات الجديدة الحصول عليها عبر تحميل تطبيق Beta الخاص بهواوي من موقع الشركة الإلكتروني.

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ويحمل نظام التشغيل الجديد لأصحاب هواتف هواوي العديد من الميزات الجديدة كميزة الوضع الداكن، وتغيرت فيه أشكال واجهات العرض وطريقة إظهار الأيقونات فيها، كما تغير معه أسلوب ترتيب الملاحظات في التطبيق المخصص لها في تلك الهواتف.

ومنح النظام الجديد أصحاب هواتف هواوي إمكانية ترتيب الصور في هواتفهم تبعا لعدة معطيات، إذ يمكن ترتيبها وفقا لتاريخ التقاطها، أو ترتيبها بملفات ضمن تسميات معينة، كما تغيرت معه بعض إعدادات كاميرات الهواتف.

المصدر: وكالات