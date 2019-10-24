هواوي تكشف عن "هاتف الشباب"!

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف جديد بمواصفات ممتازة وسعر منافس، طورته ليكون من بين أكثر الأجهزة الذكية التي سترغب الفئات العمرية الشابة باقتنائها.

ومن أبرز ما سيميز هاتف Honor 20 Lite أو 20 i الجديد هو شاشته الـ Super AMOLED التي ستكون بحجم 6.3 بوصة، ودقة عالية، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FullHD، والتي ستزود بفتحة صغيرة في منتصفها من الأعلى مخصصة للكاميرا الأمامية.

وسيحصل هذا الهاتف أيضا على ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة بشكل آمن، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع عبر شاحن (20واطا).

youtube/ new mobile

وسيعمل بسرعة كبيرة مع البيانات والإنترنت بفضل معالج Kirin 710F ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ونظام أندرويد-9 مزود بواجهات EMUI 9.1 الخاصة بهواوي.

وسيبلغ سعر النسخة المزودة بذواكر 4/64 غيغابايت من هذا الهاتف 200 دولار أو أقل بقليل، بينما ستأتي نسخته المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت بـ 210 دولارات تقريبا، ونسخة 6/128غيغابايت بـ 240 دولارا، ونسخة 8/128 غيغابايت بـ 270 دولارا تقريبا.

المصدر: وكالات