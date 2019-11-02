هواوي تنافس آبل بحاسب جديد

سرّبت مواقع مختصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن حاسب لوحي جديد تطوره هواوي ليكون منافسا لأحدث حواسب آبل اللوحية.

وبالنظر للصور نلاحظ أن الحاسب الجديد سيكون شبيها نوعا ما بحواسب "آيباد- برو" التي تنتجها آبل، لكن يختلف عنها من ناحية تصميم الكاميرا الخلفية.

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كما يظهر أن الحاسب سيأتي بقلم إلكتروني شبيه بأقلام آبل الذكية التي تعمل مع حواسبها، وسيزود بلوحة مفاتيح شبيهة بلوحات المفاتيح الخارجية التي تعمل مع حواسب سامسونغ اللوحية، وقد تتصل به مغناطيسيا على غرار لوحات Smart Keyboard Folio.

يتوقع أن يحمل هذا الحاسب اسم MatePad Pro، ويزود بمعالج Kirin 990، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وستكون لديه القدرة على التعامل مع شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيزود ببطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة تقريبا.

المصدر: وكالات