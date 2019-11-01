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مصادر: هبوط اضطراري ناجح لطائرة ركاب روسية في مطار تومين بعد تعطل محركها

يحلق لعلو 3000 م.. DJI تبهر عشاق التصوير بدرون صغير!

العالم الرقمي و Social media

يحلق لعلو 3000 م.. DJI تبهر عشاق التصوير بدرون صغير!
youtube/Kai W
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كشفت عملاق صناعة الطائرات المسيرة DJI عن أصغر درون طورته لعشاق التصوير من الجو.

وأكثر ما يميز الدرون الجديد هو هيكله الصغير بوزن 249 غ ،المزود بمراوح قابلة للطي ما يسمح بحمله في الجيب أو وضعه في أي حقيبة صغيرة.

يحلق لعلو 3000 م.. DJI تبهر عشاق التصوير بدرون صغير!
chudo.tech

ورغم صغر حجم هذه الطائرة فبإمكانها التحليق لمدة تصل إلى 30 دقيقة والوصول إلى ارتفاع3000 متر، أي لارتفاعات تصل إليها الدرونات الحربية أو الاحترافية الكبيرة فقط.

وزودت DJI اختراعها المميز بأنظمة GLONASS و GPS لتحديد المواقع، وأنظمة لاسلكية متطورة يمكن  التحكم بها عبر جهاز خاص أو عبر أي هاتف ذكي أو حاسب لوحي.

كما أرفقتها بكاميرا ممتازة قادرة على بث الصور والفيديوهات مباشرة إلى الهاتف، ويمكنها التقاط الصور بدقة (4000/2250) بيكسل، وتوثيق الفيديوهات بدقة (2720/1530) بيكسل بمعدلة 30 إطارا في الثانية، وبدقة (1920/1080) بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وستطرح هذه الطائرة المميزة في الأسواق اعتبارا من نوفمبر المقبل مع مجمع شحن ثنائي و3 بطاريات و3 مجموعات من المراوح الاحتياطية وعلبة خاصة بها بسعر 499 دولارا.

المصدر: chudo tech

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