شاهد أصغر كاميرا في العالم!

دخلت شركة OmniVision موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتطويرها أصغر كاميرا وأدق مستشعر للتصوير في العالم.

وتبلغ أبعاد مستشعر OV6948 الذي طورت الشركة 0.57/0.57 ملم، أما كاميرا OVM6948 CameraCubeChip التي تعتمد عليه فبلغت أبعادها 0.65/0.65/1.158 ملم، أي أصغر من رأس عود الثقاب بمرات.

وتبعا للمطورين فإن هذه الكاميرا ستستخدم بشكل أساسي في المناظير الطبية، ما سيمكن من تطوير مناظير قطرها أقل من 1 ملم، ستستخدم في فحص الأوعية الدموية الدقيقة، وإجراء الجراحات المعقدة، كجراحات الأعصاب والدماغ.

وتبلغ دقة المستشعر الخاص بهذه الكاميرا 200/200 بيكسل، أما زاوية الرؤية فيها 120°، ويمكنها تسجيل الفيديوهات والتقاط 30 لقطة في الثانية.

youtube/MISUMI Electronics

ولن تنحصر استخدامات هذه الكاميرا في مجال الطب فقط، بل يتوقع أن تصل إلى العديد من الإلكترونيات والتقنيات المستخدمة في الصناعة والحياة اليومية.

المصدر: chudo.tech