TCL تكشف عن هاتف قابل للطي لا مثيل له!

كشفت شركة TCL عن هاتف مميز بمواصفات متطورة، مزود بشاشة كبيرة قابلة للطي لتتحول إلى 3 شاشات.

والشيء المميز في هذا الجهاز هو الحجم الكبير للشاشة المرنة التي أتت بمقاس 10 بوصات، أي عند فردها بحجمها الكامل سيعمل الهاتف كحاسب لوحي متكامل.

وزودت TCL هذا الهاتف بمفاصل DragonHinges الخاصة بها، والتي تختلف كليا عن جميع مفاصل الهواتف القابلة للطي التي كشف عنها حتى اليوم.

كما سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة ستكون إحدى أفضل كاميرات الهواتف المطروحة في الأسواق، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية تكفيه ليعمل نهارا كاملا عند استعماله لإجراء الاتصالات وتصفح الإنترنت، وأكثر من 11 ساعة متواصلة عند مشاهدة الأفلام.

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ولم يعرف بعد الاسم الرسمي لهذا الهاتف أو موعد إصداره الدقيق، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيرى النور في الأسواق مطلع العام الجاري، بسعر قد يصل إلى 1500 دولار، ليكون أكبر منافس لهاتف Mate X من هواوي وهاتف Galaxy Fold القابل للطي من سامسونغ.

المصدر: وكالات