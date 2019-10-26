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"آيفون" الجديد يثير غضب ترامب

العالم الرقمي و Social media

Reuters
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من قيام شركة "أبل" بإنتاج هاتف آيفون الجديد، بالاستغناء عن الزر الرئيسي، وفقا لوكالة "رويترز".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من (خاصية) لمس الشاشة".

وتشير الوكالة، إلى أن التغريدة على ما يبدو موجهة إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، والذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل، وناقش القضايا التجارية في مناسبات متعددة.

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وبدأت "أبل" بيع أجهزة آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز iPhone X في عام 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن "أبل"، لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب.

المصدر: رويترز

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