تسريبات تكشف عن حاسب MacBook القادم

سربت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات تتعلق بحاسب MacBook الذي ستطلقه آبل قبل نهاية العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن الحاسب الجديد سيطلق عليه اسم MacBookPro16،1، وسيأتي بحجم أكبر بقليل من حواسب MacBook، وبشاشة رقيقة الحواف بمقاس 16 بوصة.

وتشير صفحة Ming-Chi Kuo المتخصصة بشؤون التقنية على "تويتر" إلى أن الحاسب الجديد سيأتي بعدد من التقنيات الجديدة التي أدخلتها آبل على حواسبها، ومن أبرز تلك التقنيات لوحة مفاتيح متطورة ستحل محل لوحات مفاتيح "الفراشة" التي اعتمدت في حواسب MacBook في السنوات الأخيرة.

وستمتاز لوحة المفاتيح الجديدة بأنها أقل إصدار للضوضاء أثناء الكتابة، فضلا عن أنها ستكون محمية من تسرب الغبار والسوائل إلى مفاتيحها.

وتزامنا مع طرح MacBookPro من المفترض أن تطرح آبل هذا العام أيضا نسختين من حواسب آيباد، مزودتين بشاشات AMOLED بمقاس 11 و12.9 بوصة، تعمل مع أقلام "آبل" الذكية لتمكن المستخدم من الكتابة والرسم على الشاشة، إحداها ستأتي بكاميرا ثلاثية العدسة كتلك الموجودة في أحدث هواتف آيفون.

المصدر: وكالات