ثغرة خطيرة تستنزف بطاريات هواتف أندرويد!

حذّرت مواقع مختصة بشؤون التقنية والأجهزة الذكية من ثغرة برمجية في أنظمة أندرويد قد تتسبب بتلف الهواتف العاملة بتلك الأنظمة.

وتبعا للمواقع فإن الثغرة المذكورة التي اكتشفت في مساعد غوغل الصوتي العامل في بعض هواتف أندرويد تجعل شاشة الهاتف نشطة باستمرار، ما يساهم في استنزاف بطارية الهاتف واستهلاكها بسرعة.

والأخطر من ذلك هو أن النشاط المستمر للهاتف قد يساهم في ارتفاع درجات حرارة معالجه وبطاريته ما قد يسفر في نهاية الأمر عن اشتعال الهاتف أو انفجار البطارية.

ويشير بعض مستخدمي هواتف أندرويد إلى أن المشكلة البرمجية المذكورة تجعل تطبيق Google Assistant الموجود في هواتفهم نشطا باستمرار، ويفتح صفحة غوغل الرئيسية، ويتنصت على أصوات المستخدمين.

Love it when my Google devices hear me say Hey Google, realize I'm talking to the Google Home, and THEN NEVER TURN OFF THEIR SCREENS.



Presumably, this Pixel 3 will remain on until the heat death of the universe or its screen catches fire, whichever comes first. pic.twitter.com/5paCoU9xi1 — Artem Russakovskii (@ArtemR) 9 октября 2019 г.

وللتخلص من هذه المشكلة ينصح المختصون حاليا بالتوجه إلى قائمة الإعدادات في الهواتف الذكية وإيقاف تفعيل التطبيق المذكور، ريثما تطلق غوغل تحديثا برمجيا يحل هذه المشكلة.

المصدر: وكالات