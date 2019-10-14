"غوغل" تفاجئ عشاق الإلكترونيات بحاسب مميز (فيديو)

سربت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات للحاسب الجديد الذي ستطلقه "غوغل" في الأسواق قريبا.

وبالنظر للفيديوهات نلاحظ أن Pixelbook Go الجديد أتى بهيكل أنيق معدل عن هياكل حواسب Chromebook السابقة، مزود بمنافذ USB-C، وإضاءة داخلية للوحة المفاتيح، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ومن المفترض أن تعمل تلك الحواسب بمعالجات Intel Core m3 وIntel Core i5أو Core i 7، وذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وبطارية تكفيها لتشتغل 11 ساعة متواصلة.

كما سيحصل Pixelbook Go على أقراص تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وشاشة بمقاس 13.3 بوصة بأبعاد 19:9، قادرة على عرض فيديوهات 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

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وتزامنا مع طرح هذا الجهاز في الأسوق ستطرح "غوغل" أحدث هواتفها من سلسلة Pixel، والتي ستأتي بميزة Live Captio التي تعتمد على الذكاء الصناعي لتحويل الكلام في مقاطع الفيديو إلى كلمات مقروءة عبر تقنية الترجمة الفورية.

المصدر: ,;HGHJ