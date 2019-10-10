"شارب" تعود لأسواق الهواتف بجهاز منافس

كشفت مصادر مقربة من شركة "شارب" عن نية الشركة إطلاق هاتف جديد ستنافس فيه هواتف الفئة المتوسطة المطروحة في الأسواق.

وسيحصل هاتف S7 الجديد على هيكل أنيق من البلاستيك والزجاج بأبعاد 147/70/8.9 ملم، مقاوم للماء والغبار وفقا لمعايير IРX5/IPX8/ IP6X العالمية، ومزود بشاشة IGZO بمقاس 5.5 بوصة بدقة عرض 2280/1080 بيكسل+Full HD.

كما سيحصل هذا الجهاز على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 10 بنسخته الجديدة.

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وسيضمن أداءه السريع معالج Snаpdragon 630 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adrеno 508، وموديم X12 LTЕ، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون أحادية العدسة، بدقة 12 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: 4APK