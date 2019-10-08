"إنستغرام" تتخلى عن ميزة Following في تطبيقها!

ابتداء من هذا الأسبوع، ستتخلى "إنستغرام" عن إحدى ميزات تطبيقها الشهيرة، بإزالة تبويب المتابعة Following، وفقا لتقارير موقع Buzzfeed News.

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ويتيح تبويب Following معرفة ما يفعله متابعوك على "إنستغرام" من إعجابات وتعليقات، ويمكن الوصول إلى هذا التبويب من خلال النقر على علامة القلب الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، وهو في التبويب نفسه حيث يمكن للمستخدم رؤية تفاعلات متابعيه مع منشوراته أو تعليقاته.

وعقب التخلي عن تبويب Following، فإنه عند الضغط على أيقونة القلب في الشريط السفلي من الصفحة الرئيسية، سيظهر للمستخدم ما يخصه فقط من إشعارات، ولن يكون هناك قسما You وFollowing ولكن يوجد خيار واحد بعنوان Activity.

وأوضح فيشال شاه، من "إنستغرام" في تصريح لموقع Buzzfeed News، أن الشركة قررت التخلي عن تبويب Following لأنه لن يحصل على اهتمام واسع من قبل المستخدمين.

المصدر: إنغيدجت