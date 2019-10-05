تسريبات تكشف عن هاتف "آيفون" القادم

كشفت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض المعلومات التي تتعلق بشكل ومواصفات هاتف SE القادم من "آيفون".

وبالنظر إلى التغريدات التي نشرتها صفحة MingChiKuo الشهيرة على "تويتر"، والتي غالبا ما تصدق تنبؤاتها بشأن هواتف "آبل"، يمكننا أن نلاحظ أن الجيل الثاني من هواتف SE الذي سيطلق العام القادم سيأتي بهيكل شبيه جدا بهياكل هواتف "آيفون-8".

كما يفترض أن يحصل SE-2 على شاشة LCD كتلك الموجودة في هواتف "آيفون-8"، وزر HOME كذلك الموجود فيها أيضا.

وسيعمل هذا الهاتف بأحدث نظام iOS طرحته "آبل" وسيحصل على كاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ومعالج A13.

المصدر: وكالات