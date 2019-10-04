Vivo تكشف عن هاتف متطور بسعر منافس

كشفت شركة Vivo مؤخرا عن هاتف جديد بمواصفات متطورة، سعره لا يتعدى الـ 250 دولارا.

وجاء هاتف iQOO Neo الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مصنوع من الزجاج والبلاستيك، مزود بشاشة Supеr АMOLED بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض (2340/180) بيكسل.

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ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snаpdragon 855 ثماني النوى، المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف في العالم، ومعالج رسوميات Adrеno 640، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة كبيرة بفضل شاحن (40 واطا).

وإضافة إلى كل تلك المواصفات الممتازة زود هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: 4apk