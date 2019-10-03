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مكتب التحقيقات الفدرالي يجند المخبرين في "فيسبوك"

العالم الرقمي

مكتب التحقيقات الفدرالي يجند المخبرين في
Sputnik Aleksey Agrishev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhgg

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي على "فيسبوك" دعاية باللغتين الروسية والإنجليزية تدعو إلى مساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وقد نشرت "فيسبوك" 3 إعلانات من هذا النوع حيث يقترح النص المنشور باللغة الإنجليزية تبادل المعلومات مع المكتب.

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أما الصور الفوتوغرافية الملحقة بالمدونة فكتب تحتها باللغة الروسية عبارات مثل "ألم يحن الوقت للمبادرة؟"، "حان الوقت لمد الجسور"، "من أجل مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم". وتتضمن النصوص باللغة الروسية أخطاء نحوية وإملائية .

ويمكن أن يدخل مستخدم "فيسبوك" عن طريق الرابط صفحة تتضمن برنامج  الاستخبارات في الفرع الإقليمي لمكتب التحقيقات الفدرالي وتقول إن "المهمة الرئيسية في سبيل حماية الشعب الأمريكي هي التعرف على عناصر الاستخبارات الأجنبية المعادية وتحييد نشاطها".

وعلاوة على ذلك فإن الصفحة تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يتلقى معلومات مهمة من المجتمع. فلذلك يطلب ممن لديه معلومات مفيدة زيارة فرع المكتب.

المصدر: نوفوستي

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