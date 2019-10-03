Xiaomi تكشف عن واجهات MIUI 11 الجديدة

كشفت عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi عن واجهات التشغيل MIUI 11 التي ستحصل عليها هواتفها العاملة بأنظمة "أندرويد".

ومن أبرز ما ستحمله واجهات التشغيل الجديدة للمستخدم هو ميزة "الوضع الداكن" Dark Mode التي ستغيّر شكل الخلفيات في الهواتف، وتساعد على توفير الطاقة فيها.

كما ستدعم MIUI 11 ميزة التحكم بأحجام النصوص والصور على واجهات التطبيقات والبرامج في الهاتف، وستعطي المستخدم خيارات أكبر للتحكم بأنظمة الصوت في جهازه الذكي.

وستؤمن هذه الواجهات للمستخدمين ميزة الطباعة اللاسلكية، وإمكانية نقل الملفات والمستندات الكبيرة بين الأجهزة المختلفة.

وستضم (Mi Go) مساعد السفر الذكي، ووضع توفير الطاقة الفائقة الذي يسمح بتشغيل الجهاز في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة مع نسبة 5% فقط من البطارية.

ومن المفترض أن تصل واجهات MIUI 11 إلى العديد من هواتف Xiaomi قريبا كـ: MI 9 و9 SE وMix 3 وMix 2S وMax 3 و8 SE، إضافة إلى هواتف Redmi Note 20 وRedmi k20.

المصدر: 4apk