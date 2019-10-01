"آبل" تطلق تحديثا اضطراريا لنظام iOS

أصدرت "آبل" تحديثا اضطراريا لنظام تشغيل أجهزتها الذكية، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق نسخة iOS-13 .

وأشار الخبراء في "آبل" إلى أن الإصدار الجديد (13.1.2) من أنظمة iOS جاء لإصلاح بعض الثغرات الفنية والتقنية التي اكتشفت في إصدار iOS-13.1.1 ،.

ومن المفترض أن يساهم الإصدار الجديد في حل مشكلات دعم تطبيق الكاميرا التي واجهتها هواتف "آيفون" مؤخرا، كما سيساعد في التخلص من مشكلات عدم تشغيل ضوء الفلاش وفقدان بيانات معايرة الشاشة التي عانت منها تلك الأجهزة، كما سيخلص مستخدمي أجهزة "آبل" من مشكلة انقطاع الاتصال عند استعمال البلوتوث.

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وكانت "آبل" قد أطلقت النسخة الـ 13 من أنظمة iOS قبل أيام، داعمة تلك النسخة بالعديد من المزايا الجديدة، كميزة "الوضع الداكن" Dark Mode التي تسمح للمستخدم بتحويل خلفيات التشغيل إلى اللون الأسود، لترشيد استهلاك الطاقة في الهاتف، وحماية العين من الإشعاعات الضارة.

كما أتى iOS الجديد بالعديد من التحسينات التي شملت أنظمة عمل الخرائط الإلكترونية، ووفر إمكانية التحكم بترتيب الصور والفيديوهات بشكل أفضل في الهاتف أو الحاسب اللوحي، ويساعد على عرض الصور للمستخدم وفقا لليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة الذي التقطت فيه.

المصدر: وكالات