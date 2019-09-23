ماذا يحمل iOS الجديد للمستخدمين؟

بدأت "آبل" منذ مدة اختبار النسخة الـ 13 من أنظمة التشغيل iOS، فما الجديد الذي تحمله هذه النسخة للمستخدمين.

ومن أهم الميزات التي أتى بها iOS-13 للمستخدمين ميزة "الوضع الداكن" التي تتحكم بمستوى سطوع الشاشة وإضاءتها، وتغيّر ألوان الخلفية إلى ألوان داكنة عند استخدام الهاتف في الظلمة، لتوفر من استهلاك طاقة البطارية، وتحمي أعين المستخدم من الإشعاعات الضارة.

كما يوفر نظام التشغيل الجديد إمكانية التحكم بترتيب الصور والفيديوهات بشكل أفضل في الهاتف أو الحاسب اللوحي، ويساعد على عرض الصور للمستخدم وفقا لليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة الذي التقطت فيه.

ويضيف هذا النظام حماية أفضل لبيانات المستخدم، حيث يوفر إمكانية الدخول إلى التطبيقات والمواقع عبر حساب "آبل" الخاص بالمستخدم، بدلا من إجباره على إدخال بيانات حساباته الإلكترونية الأخرى الخاصة به، كالبيانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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كما حملت النسخة الجديدة من iOS تعديلات على خدمة الخرائط وتحديد الواقع، وأصبحت فيها ميزات التذكير والتنبيه أكثر ذكاء وتطورا مقارنة بنسخ iOS القديمة.

المصدر: وكالات