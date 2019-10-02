"هواوي" تقتحم عالم 5G بهاتفين متطورين

عززت "هواوي" مواقعها في سوق الأجهزة الذكية بهاتفين متطورين قادرين على العمل مع شبكات 5G.

وجاء الهاتف الأول Mate 30 Pro بتصميم مميز، وهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة FLEX OLED بمقاس 6.53 بوصة، بدقة عرض (2400/1176) بيكسل.

كما حصل على معالج Kirin 990 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت فائقة القدرات، فيها 3 عدسات: اثنتان بدقة 40+40 ميغابيكسل، وثالثة بدقة 8 ميغابيكسل تعمل بتقنية 3D، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، تعمل مع ميزة التعرف على الوجوه.

أما الهاتف الآخر HUAWEI Mate 30 فقد جاء بشاشة OLE D بمقاس 6.62 بوصة وأبعاد "19.5:9"، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.

وزود بمعالج Kirin 990 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

كما حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (40+16+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

المصدر: mk.ru