"أمازون" تطلق مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية

استعرضت شركة "أمازون" مؤخرا مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي ستنافس من خلالها الشركات الكبرى في سوق الإلكترونيات.

ومن أبرز الأجهزة التي استعرضتها الشركة كانت النماذج الجديدة من مساعدات Echo المنزلية الذكية، والتي حصلت على تصميم جديد ومميز، ومكبرات صوت ومايكروفونات ممتازة، والتي ستطرح بسعر 99.99 دولار أمريكي.

كما استعرضت "أمازون" أيضا نسخة جديدة من جهاز Echo Do، حصلت على شاشة LED لعرض بيانات الوقت ودرجات الحرارة ومعلومات المنبه وأوقات عمله، والتي أتت بسعر 59 دولارا.

وكشفت الشركة أيضا عن سماعة Echo Buds اللاسلكية التي زودت بخاصية عزل الضوضاء الخارجية، وقدرة على التعامل مع مساعد "أليكسا" الصوتي للتحكم بها دون استعمال الأيدي، وكل ذلك بسعر 129 دولارا.

Reuters Jefferson Graham, USATNetwork via Imagn Content Services, LLC

ومن الأجهزة المميزة التي استعرضتها "أمازون" مؤخرا جاءت نظارة Echo Frames الذكية، وخاتم Echo Loop الذكي، اللذين جاءا بسعر 178 و130 دولارا.

المصدر: فيستي