إدارة مكافحة الاحتكار الروسية تفرض غرامة مالية على "غوغل"

فرضت الإدارة الروسية لمكافحة الاحتكار غرامة قدرها 100 ألف روبل ( نحو 16 ألف دولار) على شركة "غوغل" لقاء ترويجها للدعاية غير الشرعية.

والمقصود بالأمر هو نشر معلومات عن الخدمات المالية التي تقدمها شركة Ali Trade عن طريق مخدم Google AdWords.

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وقال ناطق باسم الإدارة الروسية إن اللجنة التي شكلتها إدارة مكافحة الاحتكار وصفت دعاية ما يسمى بـ"رواتب الاستثمارات " لشركة " Ali Trade " بأنها غير شرعية، إذ أن تلك الشركة تغيب في لائحة التراخيص التي تمنح مؤسسات الاستثمار في روسيا والتي نشرها الموقع الرسمي للمركزي الروسي.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تغرم فيها شركة "غوغل"، بل سبق لها أن دفعت عام 2017 غرامة قدرها 438 مليون روبل (نحو 7 ملايين دولار) في قضية الاحتكار التي استغرقت المرافعات فيها عامين.

جدير بالذكر أن شركات الإنترنت الأجنبية العاملة في روسيا طالتها بعض القوانين الروسية التي تقضي مثلا بحذف المضمون الذي يتعارض مع القانون وتقضي كذلك بحفظ البيانات الرسمية للمواطنين الروس داخل الأراضي الروسية، الأمر الذي يثير من وقت إلى آخر جدلا حقوقيا بين السلطات الروسية والشركات الأجنبية.

المصدر: نوفوستي