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"غوغل" دفعت 10.5 آلاف دولار غرامة لعدم حجب المعلومات المحظورة في روسيا

العالم الرقمي

Alexei Vitvitski
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دفعت شركة "غوغل" غرامة قدرها 700 ألف روبل (نحو 10.5 آلاف دولار) لعدم حجب المعلومات المحظورة في روسيا.

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جاء ذلك على موقع لجنة الرقابة الروسية (روس كوم نادزور). وأوضحت اللجنة الروسية أن شركة "غوغل" لم تلتزم بواجباتها الخاصة بعدم تقديم معلومات عن مواقع  إلكترونية محظورة في روسيا أو تلك التي فرضت اللجنة  قيودا على زيارتها.

وأشارت لجنة الرقابة إلى أن شركة "غوغل" ومحرك البحث التابع لها يقومان بحجب ثلثي المعلومات المحظورة  التي أدرجت على قائمة صفحات الإنترنت المحظورة. أما الثلث الباقي من الصفحات المحظورة فلا تزال في حوزة محرك البحث التابع للشركة ويمكن أن يستدعيها أي مستخدم من مستخدمي محرك البحث "غوغل".

وقال ناطق باسم لجنة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" إنها كانت أكثر من مرة تطلع ممثلي شركة "غوغل" على بنود القانون الروسي بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي

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