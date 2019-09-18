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"غوغل" تضيف صوتا جديدا لمساعدها الصوتي بتسع لغات مختلفة

العالم الرقمي

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"غوغل" تضيف صوتا جديدا لمساعدها الصوتي بتسع لغات مختلفة
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لم يكن لدى مستخدمي المساعد الصوتي لـ"غوغل" خارج الولايات المتحدة، حتى الآن، الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بخيارات الصوت.

ولهذا، أضافت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا صوتا ثانيا لمساعدها بتسع لغات مختلفة لتسهيل استخدامه على أوسع نطاق في العديد من الدول حول العالم.

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ويتوفر الصوت الثاني باللغة الفرنسية والألمانية والهولندية واليابانية والنرويجية والكورية والإيطالية والإنجليزية المخصصة للهند وأخرى للمملكة المتحدة.

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وتم تصميم الأصوات الجديدة باستخدام تقنية WaveNet الخاصة بشركة الذكاء الصناعي البريطانية  DeepMind، التي تستحوذ عليها "غوغل"، لمساعدتها كي تبدو الأصوات طبيعية.

وسيتم عرض الأصوات في الإعدادات استنادا إلى الألوان بدلا من الأسماء، حيث ستحمل كل لغة لونا مميزا، أي أنه عندما يقوم المستخدم بإعداد "المساعد الصوتي" لأول مرة، سيتم تخصيص لون محدد وبشكل عشوائي للغة التي يختارها، من بينها اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأخضر أو الأصفر وغيرها.

وكشفت "غوغل" أنها أطلقت الصوت الثاني بهذه الخيارات المتعددة من الألوان، يوم الأربعاء 18 سبتمبر، لتوفر لمستخدميها المزيد من المتعة في اختيار الأصوات المناسبة لهم.

  المصدر: إنغيدجت

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