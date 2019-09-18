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تعرّف على هواتف "نوكيا" الجديدة

العالم الرقمي

تعرّف على هواتف
Nokia Mobile
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استعرضت شركة "نوكيا" مؤخرا مجموعة من الهواتف التي تأمل من خلالها استعادة مراكزها المتقدمة في سوق الأجهزة الإلكترونية والذكية.

ومن أبرزها هاتفا Nokia 7.2 وNokia 6.2 اللذان ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية المتوسطة الثمن، حيث زود هذان الجهازان بكاميرات مميزة ثلاثية العدسة من إنتاج ZEISS، تصل دقتها إلى 48 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرات أمامية عالية الدقة تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وحصل Nokia 7.2 على ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 46 غيغابايت قابلة للتوسيع، ونظام تشغيل Android 10، فيما حصل Nokia 6.2 على ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابيت وذاكرة داخلية 32 غيغابيات.

ومن الهواتف المميزة التي استعرضتها "نوكيا" أيضا هاتف Nokia 800 Tough الذي تميّز بهيكل متين وأنيق، وزود بمصباح إضاءة خارجي والعديد من الميزات التي تجعل منه هاتفا مناسبا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

كما كشفت الشركة أيضا عن جهاز Nokia 2720 Flip الذي طوّر خصيصا لعشاق الهواتف المحمولة القديمة القابلة للطي.

المصدر: فيستي

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