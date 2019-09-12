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"الثقوب الصغيرة" في "آيفون 11" تثير خوف المستخدمين!

العالم الرقمي

Gettyimages.ru Justin Sullivan / Staff
آيفون 11 برو
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أثار التصميم الحديث لهاتف "آيفون"، الذي أطلقته "آبل" يوم 10 سبتمبر، مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بموقع الكاميرات على الجهاز.

ويحتوي "آيفون 11 برو" على نظام كاميرا يضم 3 عدسات، تعمل بالطاقة العالية موجودة بجوار فتحة الهاتف الصغيرة وميكروفون "audiozoom".

Apple

وأفاد المئات من الأشخاص على "تويتر" بأن تصميم هاتف "آبل" الحديث أطلق العنان لمخاوفهم، من الثقوب الصغيرة الموجودة في مربع واحد، التي قد تسبب لهم رهاب النخاريب أو "تريبوفوبيا" (وهو خوف من رؤية الأشياء التي تحتوي على ثقوب صغيرة).

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وقال أحد المستخدمين في تغريدة على "تويتر": "لم تفكر "آبل" في الأفراد المصابين بـ"تريبوفوبيا" عند تصميم "آيفون 11 برو"؟".

وأفادت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام أن حالة "تريبوفوبيا" تصيب أكثر من شخص من بين كل 10 أفراد، وتشمل الأعراض الغثيان والقيء. ولا يُعرف سوى القليل عن الحالة هذه، ولكن سببها قد يكون جزئيا الخوف من الحشرات الخطرة.

وتقول دراسة أجريت في جامعة "إسيكس": "ينشأ الرهاب جزئيا لأن النخاريب تشترك في الخصائص البصرية الأساسية مع خصائص الكائنات الخطرة".

المصدر: ذي صن

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