كشفت شركة "آبل" النقاب عن أحدث تصميمات هواتف "آيفون" الجديدة وأجهزتها التكنولوجية الرائعة في مؤتمر عُقد على مسرح "ستيف جوبز" في كوبرتينو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

وبدأ الحدث المنتظر بكلمات موجزة من الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قبل طرح خدمات الاشتراك القادمة: Apple Arcade وApple TV+. كما أكد حدث الإطلاق السنوي العديد من الشائعات، التي تداولتها مواقع الشبكة العنكبوتية خلال الأشهر القليلة الماضية.

Introducing the new triple-camera system on iPhone 11 Pro. Pre-order on 9.13. Expand for more. pic.twitter.com/cPH86lZvcC — Apple (@Apple) September 10, 2019

وقال كوك: "افتتح هذا الحدث من خلال التكامل العميق بين برامج وخدمات الأجهزة، هذه المنتجات تمكّن الناس من القيام بأشياء لا تصدق كل يوم".

وفيما يلي أحدث الأجهزة التي أطلقتها "آبل" في الحدث السنوي يوم أمس:

- هاتف "آيفون 11"

كشفت التسريبات عن بعض التفاصيل الخاصة بالهاتف الجديد، وخاصة فيما يتعلق بنظام الكاميرا الخلفية الثلاثي، ونظام الشحن والألوان وغيرها، إلا أن المؤتمر كشف عن الطيف الواسع من الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الهاتف الجديد.

Apple showed off three new models of iPhone on Tuesday. And while the company isn't shaking up the design of the iPhone this year, but there are some significant camera changes. https://t.co/PFrDNRDeVkpic.twitter.com/lJvaz9jfU2 — WIRED (@WIRED) September 11, 2019

أطلقت "آبل" جهاز "آيفون 11" بثلاث نسخ، هي: "آيفون 11"، "آيفون 11 برو"، "آيفون 11 برو ماكس".

يتميز "آيفون 11" بكاميرا جديدة إضافية دقتها 12 ميغابيكسل ذات "زاوية عريضة" ووضع ليلي مميز، وهو ما يحسن الصور الملتقطة ليلا أو بإضاءة خافتة، كما تتمتع هذه الكاميرا بالقدرة على التقريب البصري المزدوج. تستطيع هذه الكاميرا أيضا تصوير الفيديو بدقة 4K، وبسرعة 60 إطارا في الثانية.

وتتميز الكاميرا الأمامية بقدرتها على تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.

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ويأتي "آيفون 11" بشاشة عرض "ريتينا سائلة" بحجم 6.1 بوصة، كما يمكنه العمل لمدة ساعة إضافية عن هاتف "آيفون إكس آر" iPhone XR، وسيكون متاحا بستة ألوان بسعر 699 دولارا.

أما بالنسبة لهاتف "آيفون 11 برو"، فسيأتي بشاشة حجمها 5.8 بوصة، في حين يبلغ حجم شاشة "آيفون 11 بروماكس" 6.5 بوصة، وهي من نوع "سوبر ريتينا إكس دي آر" Super Retina XDR.

وتتميز الهواتف الجديدة بمعالج A13، الذي سيكون الأسرع على الإطلاق في تاريخ الهواتف الذكية، بمعنى أن بمقدوره تنفيذ تريليون عملية في الثانية.

ويمكن لهاتف "آيفون 11 برو" العمل مدة 4 ساعات أطول من "آيفون إكس إس"، بينما يعمل "آيفون 11 برو ماكس" مدة 5 ساعات أطول من هاتف "آيفون إكس إس ماكس" iPhone XS Max.

وتبدأ أسعار "آيفون 11 برو" من 999 دولارا، و"آيفون 11 بروماكس" من 1099 دولارا.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات الهاتف في 20 سبتمبر الجاري.

- "آبل ووتش سيريس 5"

كشفت "آبل" النقاب عن أحدث تصميم في سلسلة الساعات الذكية: "سيريس 5 ووتش" في خيارين، GPS أو GPS + الخلوية.

وتتميز الساعة الذكية الجديدة بشاشة دائمة العمل لأول مرة، ما يعني أنها ستظل باهتة ولن تتوقف عن العمل أثناء تشغيلها، حيث ستقل درجة السطوع عندما لا يرتديها المستخدم.

وتستخدم "سيريس 5 ووتش" شاشة عرض من السيليكون منخفض الأكسدة ودرجة الحرارة (LTPO)، ومحرك عرض منخفض الطاقة ودائرة متكاملة فعالة لإدارة الطاقة، بالإضافة إلى مستشعر جديد للضوء المحيط لضمان أفضل عمر ممكن للبطارية.

وتقول "آبل" إن الساعة الذكية الجديدة قادرة على العمل المتواصل مدة 18 ساعة، قبل شحنها من جديد.

وتأتي "سيريس 5" أيضا مع مجموعة كبيرة من ميزات الموقع والأمان، بما في ذلك بوصلة مدمجة وكاشف السقوط والطوارئ، كما أنها مقاومة للماء مثل النماذج السابقة.

وأطلقت الشركة التصميم الجديد من ساعاتها الذكية بـ 3 ألوان: الفضي والذهبي والرمادي، مع غلاف من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%.

وتتوفر "آبل ووتش" الجديدة للحجز المسبق ابتداء من اليوم، بالأسعار التالية: 399 دولارا لنظام GPS، و499 دولارا لنظام GPS + الخليوي.

- "آيباد"

عرضت "آبل" النموذج الأحدث في سلسلة أجهزة "آيباد" اللوحية، خلال مؤتمر يوم الثلاثاء، وأطلقت الجيل السابع من السلسلة.

ويتميز "آيباد" الجديد بعدد من الميزات الجديدة، بما في ذلك شاشة Retina حجمها 10.2 بوصة بدقة 3.5 مليون بكسل. وتقول الشركة إن النموذج الحديث يعمل على شريحة الدمج A10 الأسرع مرتين من كمبيوتر PC الأكثر مبيعا.

ويتيح مأخذ التوصيل الذكي إمكانية وصل "الآيباد" بلوحة مفاتيح كاملة الحجم.

ويحتوي أحدث أجهزة "آيباد" أيضا على شاشة رئيسية معاد تصميمها، تهدف إلى تحسين تعدد المهام، ما يوفر القدرة على التبديل بين التطبيقات على الشريط الجانبي. ويتميز بـ "لوحة مفاتيح" يمكن إظهارها بكبسة زر.

وأضافت الشركة أن الجيل السابع من "آيباد" يتميز بغلاف من الألمنيوم المعاد تدويره، بنسبة 100%. وإنه متوفر الآن للحجز المسبق، بسعر يبدأ من 329 دولارا، مع بدء الشحن في نهاية الشهر.

المصدر: ديلي ميل