تطبيق "ينقلك" إلى داخل الأفلام الشهيرة يثير قلقا حول الخصوصية!

حقق تطبيق يعتمد على تقنية "التزييف العميق" انتشارا واسعا في الصين، حيث يتيح للمستخدمين وضع صورهم بدل وجوه شخصيات الممثلين في مشاهد الأفلام الشهيرة.

وأُطلق تطبيق Zao يوم الجمعة الفائت، ووصل بسرعة إلى أعلى مخططات متجر تطبيقات iOS الصينية، وفقا لتقرير صادر عن "بلومبرغ".

That's all from me tonight, have fun reading about #ZAO#AI#Deepfake app in this thread from the beginning folks🙂



Apologies in advance for ruining your favourite movie/ actor/ character/ #KPOP star 🙏 https://t.co/AIRPnxK5rR — Allan Xia (@AllanXia) September 2, 2019

ولاستخدام Zao، يقوم المستخدمون بتحميل صورة خاصة لهم على التطبيق، مع اختيار الفيلم أو المسلسل التلفزيوني، الذي يرغبون في وضع صورهم ضمنه.

ووفقا لأحد المستخدمين، يستغرق التطبيق 8 ثوان فقط لإدخال صورة الوجه في المشهد.

ونشر مستخدم "تويتر"، آلان شيا، عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر وجهه في المشاهد الشهيرة، ويبدو أن الأمر مقنع بشكل غريب.

Deepfake app puts your face in famous film scenes - and it's scarily convincing https://t.co/NTW3EVT83N#Technologypic.twitter.com/L56NyoWjh1 — NewsTek Today (@NewsTekToday) September 2, 2019

واختبر السيد شيا تطبيق Zao من خلال وضع وجهه على شخصية "هالك" (Hulk)، وكذلك كيت وينسلت في فيلم "تيتانيك".

وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون التطبيق على أنه مصدر للمتعة غير الضارة، إلا أن سياسة خصوصية مطور البرنامج أثارت مخاوف كثيرة بين المستخدمين.

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وذكرت "بلومبرغ" أن السياسة الموضوعة تتضمن بندا ينص على أن المطور يحصل على ترخيص "مجاني وغير قابل للإلغاء ودائم وقابل للنقل، وقادر على الاعتماد على كل المحتوى الذي ينشئه المستخدم".

واستجابة لرد الفعل العكسي، أوضح مطور التطبيق أنه لن يمس صور المستخدمين أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، في أي إجراء آخر غير تحسينات التطبيق دون إذنهم.

ومع ذلك، أثار السيد شيا مخاوف أيضا بشأن تحميل المستخدمين لصور أخرى، لأشخاص غيرهم، على تطبيق Zao.

وفي العام الماضي، ظهر العديد من أشرطة الفيديو الإباحية بتقنية "التزييف العميق" على الإنترنت، كما استُخدمت التقنية لتصوير شخصيات بارزة في المجتمع.

المصدر: ميرور