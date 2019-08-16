"سامسونغ" تطلق هاتف 5G متطورا وأنيقا

تستعد شركة "سامسونغ" لتوسيع عائلة هواتف الفئة A بجهاز جديد سيصبح أحد أكثر الأجهزة الذكية تطورا في الأسواق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هاتف Galaxy A90 المنتظر الذي تطوره "سامسونغ" سيطلق بنسختين هما، SM-A908N و SM-A908B، كلتاهما ستحصلان على شهادات Bluеtooth SIG للجودة.

وسيزود النموذج الثاني من هذه الهواتف بتقنيات تساعده على العمل مع الجيل الخامس من الإنترنت 5G، وقدرة على العمل مع شبكات Bluеtooth 5.0 لنقل واستقبال البيانات بسرعة كبيرة جدا.

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وتبعا للتسريبات فإن تصميم الهاتف الجديد سيأتي شبيها بتصميم هواتف Gаlaxy A80، وسيزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مثبتة على هيكل متحرك دوار يمكن من استعمالها ككاميرا سيلفي، دقتها (48+8+5)ىميغابيكسل.

وسيحصل هذا الجهاز على معالجات Quаlcomm Snаpdragon 855 ثمانية النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 265/512 غيغابايت، وبطارية كبيرة بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4APK