تعرّف على "الهاتف الكاميرا" الجديد من "سامسونغ"!

استعرضت "سامسونغ" مؤخرا هاتف Galaxy A80، الذي جاء بتصميم فريد وقدرات تصوير غير مسبوقة.

وأكثر ما يميز هذا الهاتف هو التصميم المبتكر للهيكل، والذي أتى بكاميرا خلفية مثبتة على قسم متحرك دوار، يحولها إلى كاميرا أمامية بكبسة زر، ما يعطيها قدرات غير مسبوقة لالتقاط صور السيلفي العالية الدقة.

ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة Super AMOLED كبيرة بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية للهاتف، محمية بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

- معالج Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات Adreno 618.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

vesti.ru

- بطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.

- نظام تشغيل Android 9.0 с One UI 1.1.

- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

vesti.ru

- القدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، وBluetooth 5.0 و NFC.

- الأبعاد: 165/76.5/9.3 ملم.

- الوزن: 220 غ.

المصدر: فيستي