"سامسونغ" تطرح A10 المعدل ببطاريات كبيرة

تستعد "سامسونغ" لطرح نسخ معدلة من هواتف Galaxy A10 التي شهدت رواجا كبيرا في الأسواق العام الجاري.

وستأتي نسخ A10s بشاشة LCD TFT بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل، وقدرة على عرض فيديوهات +HD، وستحصل هذه الهواتف على ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية للجهاز، والأهم من كل ذلك هو أنها ستحصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، أي أكبر من تلك الموجودة في نسخ A10 التقليدية.

youtube/ TechSole Blog

وستعمل هذه الأجهزة بمعالج ثماني النوىMediaTek Helio P22 المطور بتقنية (12 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر بطاقات microSD ، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie، وستحصل على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

youtube/ЗВЕРЬЕ

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستأتي بدقة (13+2) ميغابيكسل، مزودة بميزة التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن تطرح هذه الهواتف في الأسواق نهاية الصيف الجاري بسعر 130 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي