عرضت شركة "آبل" مكافأة قدرها مليون دولار مقابل اختراق هاتف "آيفون" في اختبار جريء لأنظمة الأمان الخاصة بها.

وقال رئيس الأمن في الشركة، إيفان كرستيتش، سيكون لدى قراصنة الإنترنت فرصة رائعة للفوز بمبلغ كبير هذا الخريف، يمثل (إلى حد كبير) أعلى مكافأة تقدمها أي شركة تقنية كبرى.

وأعلن كرستيتش عن العرض المفاجئ في مؤتمر الأمان التكنولوجي Black Hat، الذي عُقد في لاس فيغاس يوم الخميس الفائت، وفقا لتقارير CNET.

وتطلق "آبل" أيضا مكافأة اختراق "ماك" Mac bug، وتوسعها لتشمل watchOS ونظام تشغيل "آبل تي في" الخاص.

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وبهذا الصدد، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، الخصوصية بأنها جزء من "حقوق الإنسان"، وسط مخاوف أمنية متزايدة في العالم.

وقال كوك إن الشركة جادة في عدم جمع المعلومات الشخصية والحفاظ على عملائها العالميين، البالغ عددهم ملياري مستخدم في مأمن من القراصنة.

وكشف كرستيتش أن "آبل" تعتزم توزيع عدد محدود من هواتف "آيفون" سهلة الاختراق العام المقبل، على أي شخص يمكنه اكتشاف العيوب في الأجهزة.

ولكن "آبل" ليست الشركة الوحيدة التي تقدم مكافآت للقراصنة، عن أعمال مماثلة، حيث أعلنت شركة Rival Google في يوليو الماضي عن تقديمها 30 ألف دولار للأفراد، الذين يمكنهم اكتشاف عيوب في متصفح "كروم"، وفقا لـ CNET.

وفي الشهر الماضي، اكتشف باحثون في "غوغل" 6 عيوب أمنية في "آيفون"، وعملت "آبل" على إصلاح 5 منها. ولحماية هاتفك من الاختراق، ما عليك سوى تحديث برنامج iOS.

المصدر: ذي صن