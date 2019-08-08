"آبل" أمام القضاء لانتهاكها خصوصية المستخدمين

رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد شركة "آبل" متهما إياها بانتهاك قوانين خصوصية المستخدمين في كاليفورنيا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدعوى رفعت في إحدى المحاكم التابعة لمدينة سان خوسيه المحاذية لسان فرانسيسكو الأمريكية، ويدّعي فيها أن "آبل" انتهكت قوانين خصوصية المستخدم بحقه وبحق ابنه القاصر كونهما يستخدمان هواتف "آيفون".

وتبعا للمدعي فإن مساعد Siri الصوتي الموجود في هواتف "آيفون" من المفترض أن يبدأ عمله بالاستماع إلى المستخدم عند تلقي الأمر الصوتي (Hey Siri) فقط، لكن هذا المساعد ينشط أحيانا عند سماع أصوات أو كلمات أخرى، ما قد يساعده على تسجيل أصوات أو كلمات لا يرغب المستخدم بمشاركتها مع الشركة أو خوادمها.

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وتأتي هذه الدعوى بعد موجة من الانتقادات والاتهامات التي وجهت لـ "آبل" مؤخرا بسبب اتباعها سياسة تعتمد على تخزين بعض التسجيلات الصوتية التي تحصل عليها عبر مساعدات Siri الصوتية الموجودة في أجهزة وهواتف مستخدميها.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أشارت مؤخرا إلى أن "آبل" أوقفت برنامجها العالمي لتحليل بعض التسجيلات الصوتية التي تحصل عليها عبر مساعداتها الصوتية.

المصدر: نوفوستي