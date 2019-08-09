بنظام تبريد هوائي.. تعرف على Red Magic 3 المتطور!

بدأت أسواق الأجهزة الذكية تتداول هاتف Red Magic 3 الذي صنف كواحد من أفضل الهواتف في الأسواق.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو أن هيكله مزود بمنظومة تبريد مميزة تسحب الهواء من إحدى الفتحات الموجودة فيه وتخرجه من فتحة موجودة أسفل الكاميرا، مزودة بمروحة صغيرة تدور 14000 دورة في الدقيقة.

كما أتى الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.65 بوصة، بدقة عرض+FHD، وتقنية DC التي تتحكم بشدة السطوع، ومعدل استجابة للمس لا يزيد عن 4 ميللي ثانية.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 855 المتطور، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4 6/8/12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 9 Pie.

youtube/ Чудо техники

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بمستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4PK