Xiaomi تقدم مفاجأة مميزة لعشاق الهواتف

يستعد عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi لإطلاق هاتف Mi Mix 4، الذي سيكون واحدا من أكثر الأجهزة الذكية تطورا وتميزا في الأسواق.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو هيكله المزود بقسم متحرك ستثبت عليه الكاميرا الأمامية، ما سيوفر مساحة أكبر على الواجهة الأمامية، ويسمح للشاشة بأن تمتد على كامل مساحتها.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Calcomm Snapdragon 855 Plus ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.9 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، مزودة بميزة الشحن السريع عبر شاحن (100 واط).

youtube/ Future Time

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فيتوقع أن تكون أفضل كاميرات الهواتف المطروحة، وتزود بعدسة ثلاثية بدقة 64 ميغابيكسل، وخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وأما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه.

youtube/ Future Time

كما ستكون لهذا الهاتف القدرة على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G، والاتصال بأحدث شبكات "البلوتوث" والـ Wi-Fi لنقل البيانات بسرعة عالية جدا.

المصدر: 4apk