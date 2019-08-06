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Xiaomi تطلق هاتفا أنيقا ومتطورا لرجال الأعمال

العالم الرقمي

Xiaomi تطلق هاتفا أنيقا ومتطورا لرجال الأعمال
youtube/Чудо техники
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استعرضت شركة Xiaomi مؤخرا هاتف Gresso Boston الذي عدّل خصيصا لرجال الأعمال ومحبي الهواتف الأنيقة والفاخرة.

ويعتبر الهاتف الجديد الذي سيطلق منه 999 نسخة فقط نموذجا معدلا عن هواتف Mi 9 SE، وأتى بهياكل أنيقة من المعدن يدخل في تركيبها الذهب الخالص والتيتانيوم، وزينت واجهتها الخلفية بجلود التماسيح الفاخرة.

Xiaomi تطلق هاتفا أنيقا ومتطورا لرجال الأعمال
youtube/Чудо техники

وستطرح هذه الهواتف بمعالجات Snapdragon 712، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3070 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات MIUI خاصة بأجهزة Xiaomi.

Xiaomi تطلق هاتفا أنيقا ومتطورا لرجال الأعمال
chudo.tech

أما الكاميرا الأساسية لها فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، وتعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر:  Chudo.tech

 

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