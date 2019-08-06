Xiaomi تطلق هاتفا أنيقا ومتطورا لرجال الأعمال
استعرضت شركة Xiaomi مؤخرا هاتف Gresso Boston الذي عدّل خصيصا لرجال الأعمال ومحبي الهواتف الأنيقة والفاخرة.
ويعتبر الهاتف الجديد الذي سيطلق منه 999 نسخة فقط نموذجا معدلا عن هواتف Mi 9 SE، وأتى بهياكل أنيقة من المعدن يدخل في تركيبها الذهب الخالص والتيتانيوم، وزينت واجهتها الخلفية بجلود التماسيح الفاخرة.
وستطرح هذه الهواتف بمعالجات Snapdragon 712، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3070 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات MIUI خاصة بأجهزة Xiaomi.
أما الكاميرا الأساسية لها فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، وتعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
المصدر: Chudo.tech