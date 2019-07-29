ميزات هامة سيحملها "أندرويد" الجديد

استعرض موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية بعض الميزات التي ستحملها النسخ القادمة من نظام Android Q المخصصة لتشغيل الأجهزة والهواتف الذكية.

السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات المغلقة:

تعمل أنظمة تشغيل "أندرويد" في السنوات الأخيرة بمنظومة توقف استقبال البيانات من التطبيقات والبرامج المغلقة أو التي لا يستعملها المستخدم، كبيانات موقع هاتف المستخدم التي تستطيع بعض التطبيقات الوصول إليها، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الخصوصية وترشيد استهلاك الطاقة في الهاتف.

لكن تلك العملية تؤثر أحيانا على سرعة عمل التطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على تلك البيانات، كتطبيقات الخرائط وتحديد المواقع، لذا قرر الخبراء في "غوغل" طرح النسخ القادمة من أنظمة Android Q بخصائص جديدة تسمح للتطبيقات بالعمل بسرعة، وتحافظ بنفس الوقت على طاقة الهاتف وعمر بطاريته.

ميزات أمان إضافية:

ستأتي نسخ Android Q القادمة بميزات أمان إضافية تمنع بعض التطبيقات من الحصول على بيانات الهاتف في حال لم يرغب المستخدم بذلك، أو في حال كان الهاتف في وضعية "الطيران" أو "وضع الخمول".

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إعادة التطبيقات للنسخ القديمة:

يعتاد بعض المستخدمين على استعمال التطبيقات بنسخ وإصدارات محددة، وعند تحديث تلك التطبيقات قد تتغير على المستخدم طريقة استعمال التطبيق، لكن النسخ الحالية من "أندرويد" لا تتيح للمستخدم إمكانية استعادة نسخة التطبيق القديمة، لذا يدرس الخبراء في "غوغل" توفير تلك الميزة في نسخ Android Q القادمة.

المصدر: 4apk