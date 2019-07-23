تطبيقات مهمة ومفيدة يجهلها معظم مستخدمي الهواتف!

تملك غوغل مئات التطبيقات المهمة التي قد تسهل حياة مستخدمي الهواتف الذكية، والتي لا يعلم معظمهم بوجودها إطلاقا في تلك الأجهزة.

ومن أبرز التطبيقات المهمة والعملية التي وفرتها غوغل في متجري google play وapp store الإلكترونيين:

PhotoScan:

يساعد هذا التطبيق مستخدمي الهواتف الذكية بمسح أي صورة مطبوعة أو ملف مكتوب أو وثيقة بمساعدة كاميرا الهاتف، وتخزين هذه المعلومات على هيئة ملفات رقمية في هواتفهم، لاستخدامها فيما بعد أو إرسالها لأي جهة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة.

ويمكن بواسطة هذا التطبيق أيضا إجراء بعض التعديلات على الصور الملتقطة عن طريقه، أو حفظ نسخة احتياطية منها في سحابة إلكترونية لاستخدامها في وقت لاحق.

Datally:

يساعد هذا التطبيق مستخدمي الهواتف بالتحكم بالتطبيقات والبيانات الموجودة في هواتفهم، وتحديد كمية البيانات التي يمكن لكل تطبيق استخدامها في الهاتف يوميا، كما يساعد على مشاركة بيانات الهاتف مع الآخرين عبر ميزة TRACK HOTSPOT.

Measure:

يعتبر هذا التطبيق الأكثر عملية وفائدة للمستخدمين، فهو يمكن مستخدم الهاتف الذكي من استعمال هاتفه كأداة تمكنه من تحديد قياسات أي شيء يريد معرفة أبعاده.

ويدعم هذا التطبيق تقنيات الواقع المعزز ويساعد المستخدم على معرفة المسافات التقديرية التي يحتاج لها لترتيب الأثاث في المنزل على سبيل المثال، أو أبعاد الغرف وارتفاعاتها وقياسات الأشياء والأدوات التي يرغب بوضعها في منزله.

Google Arts & Culture :

يتيح هذا التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية وعشاق الفن القيام بجولة افتراضية داخل أشهر المتاحف والمعارض والأماكن السياحية والثقافية العالمية، ويعرض له تلك الأماكن ومحتوياتها وكل شيء فيها وكأن الشخص يزورها فعلا.

المصدر: وكالات