Xiаomi تطلق هاتفا ذهبيا سعره 7000 دولار!

أعلنت شركة Xiаomi الصينية عن نيتها إطلاق نماذج فاخرة من هواتف Redmi بسعر يصل إلى 7000 دولار.

وسيأتي الهاتف الذي يحمل اسم Redmi K20 Pro Signаture Editiоn بهيكل مطلي بالذهب، ومزين بحرف К موضوع على الواجهة الخلفية، مصنوع من بضعة أحجار صغيرة من الماس.

كما سيأتي هذا الهاتف بشاشة AMOLЕD بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، ومعالج ثماني النوى من نوع Snаpdragon 855، مصنوع بتقنية (7 نانومتر)، يعتبر أسرع معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

Yesterday, we teased a special variant of the #RedmiK20Pro. Today, I'm really excited to share #RedmiK20Pro Signature Edition made of pure gold and diamond.



The making cost of this phone is ₹4,80,000 and we're making 20 special units! Would you want one? #FlagshipKillerpic.twitter.com/njdL98epHf — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 17 июля 2019 г.

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أما الكاميرا الأساسية للجهاز فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وبطاريته بسعة 4000 ميلي أمبير.

المصدر: 4APK