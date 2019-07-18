تعرف على Honor 20 الجديد من "هواوي"
اكتسحت "هواوي" سوق الهواتف الذكية من جديد بهاتف منافس مزود بقدرات تصوير عالية ومواصفات ممتازة.
ومن أهم الخصائص الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-معالج Kirin 980 ثماني النوى يعمل بتردد يصل إلى 2.6 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.
- شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K UH، مزودة بعدسة رابعة إضافية لالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- كاميرا أمامية بدقة 32 مغابيكسل، مزودة بميزة التعرف على الوجوه.
- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 154/74/7.87 ملم.
- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل.
- NFC.
- أنظمة GPS لتحديد المواقع.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- بوصلة ومستقبل لإشارات الراديو.
- Bluetooth 5.0.
- بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.
- الوزن: 174 غ.
المصدر: فيستي