تعرف على Honor 20 الجديد من "هواوي"

اكتسحت "هواوي" سوق الهواتف الذكية من جديد بهاتف منافس مزود بقدرات تصوير عالية ومواصفات ممتازة.

ومن أهم الخصائص الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-معالج Kirin 980 ثماني النوى يعمل بتردد يصل إلى 2.6 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

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- شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K UH، مزودة بعدسة رابعة إضافية لالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

- كاميرا أمامية بدقة 32 مغابيكسل، مزودة بميزة التعرف على الوجوه.

- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 154/74/7.87 ملم.

- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل.

- NFC.

- أنظمة GPS لتحديد المواقع.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- بوصلة ومستقبل لإشارات الراديو.

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- Bluetooth 5.0.

- بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

- الوزن: 174 غ.

المصدر: فيستي