Huami تنافس "أبل" بساعة ذكية متطورة

كشفت شركة Huami الصينية مؤخرا عن نموذجها الجديد من الساعات الذكية التي تنوي من خلالها منافسة ساعات Apple Watch الشهيرة.

وستطرح ساعات Amazfit GTR بنموذجين، مزودين بشاشات AMOLED بمقاس 1.2 بوصة و1.4 بوصة، بدقة عرض (390/390) و(454/454) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

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كما ستتميز هذه الساعات ببطاريات متطورة تعمل 12 ساعة يوميا في حال الاستعمال المستمر للشاشة والتطبيقات، وتكفي لـ 34 يوما في وضعية الاستعداد أو توفير الطاقة، أي أنها تعمل لمدة أطول بكثير من بطارية ساعات "أبل" الذكية، التي تكفي ليوم واحد في حال استخدامها بالوضع العادي.

وزودت هذه الساعات أيضا بهيكل مقاوم للماء يستطيع مستخدمها استعمالها على عمق 50 مترا تحت الماء، إضافة إلى شريحة NFC لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، وتقنية Bluetooth 5.0، وأنظمة GLONASS وGPS لتحديد المواقع، ومستشعر خاص لقياس معدلات ضربات قلب المستخدم.

ويبلغ سعر النسخة الصغيرة من هذه الساعة 116 دولارا، بينما النسخة الأكبر سعرها 145 دولارا، وسيطرح منها نسخ أغلى من تصميم Swarovski يدخل في تركيبها التيتانيوم والزجاج المقوى، ويبدأ سعرها من 203 دولارات.

المصدر: وكالات