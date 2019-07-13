"غوغل" تطلق نسخة تجريبية جديدة من "أندرويد"

أطلقت "غوغل" مؤخرا نسخة تجريبية جديدة من نظام Android Q، لاختبار ميزات لم تطرحها في أنظمة تشغيل الهواتف من قبل.

ومن أبرز ما حملته هذه النسخة للمستخدمين ميزة التحكم بشكل الأيقونات، وإمكانية تغيير أشكالها من الشاشة الأساسية مباشرة وأمكنة توضعها على خلفية العرض.

كما تتيح هذه النسخة التحكم بشاشة التطبيقات المفتوحة، وتغيير ترتيب هذه التطبيقات للوصول إليها بسرعة أكبر وفقا لما يناسب المستخدم.

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كما حملت نسخة "أندرويد" الجديدة ميزة الإيماء باليد أمام الشاشة للوصول إلى مساعد غوغل الرقمي Google Assistant، وذلك عن طريق تحريك اليد أمام الشاشة من جهة حافتها السفلية حتى حافتها العلوية.

وينتظر أن تطرح "غوغل" نسخة تجريبية سادسة من Android Q هذا العام، تختبر فيها ميزات جديدة تتعلق بالتحكم ثلاثي الأبعاد بالشاشة والأيقونات الموجودة عليها، تشبه الميزة الموجودة في هواتف "آيفون".

المصدر: وكالات