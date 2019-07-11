IBM تطور أول ساعة تتحول إلى حاسب لوحي!

سجلت شركة IBM براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة، ستكون الأولى من نوعها في العالم.

ووفقا للمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع USPTO فإن البراءة التي سجّلت بتاريخ 11 يونيو الفائت تشير إلى تطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة مرنة قابلة للطي يمكن تغيير حجمها وفقا لرغبة المستخدم".

youtube/ Smart Tech

والمثير للاهتمام في هذه الساعة أن شاشتها ستكون مخفية تحت الغطاء الخارجي، وتتكون من 8 لوحات رقمية صغيرة بمقاس 2/3 بوصة، يمكن استعمال واحدة منها لتعمل كشاشة عرض الساعات الذكية التقليدية، ويمكن إخراج اثنتين أو أربعة منها أو كلها، لتعمل مجتمعة كشاشة كبيرة بمقاس شاشة الحاسب اللوحي.

وفي حال نجاح هذه التجربة قد تصبح ساعة IBM نموذجا معتمدا للأجهزة الذكية المحمولة في المستقبل، والتي ستكون ثلاثة بواحد (الهاتف والحاسب اللوحي والساعة الذكية).

المصدر: فيستي